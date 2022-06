Skolen har allerede afskaffet den såkaldte præfektordning, hvor udvalgte elever har et ekstra ansvar for de yngre.

Desuden har man ændret ordningen med sovesale, så alle elever nu sover på egne værelser.

- Skolen vil fortælle, hvilke ændringer her og nu, de har gennemført. Men det er klart, at der er foregået noget bagud, som de ikke har været i stand til at opfange, og som de skal stå til regnskab for, siger Peter Allerup.

Styrelsen har varslet, at det kan ende med, at skolen skal tilbagebetale statslige tilskud. Ifølge Berlingske modtager skolen tilskud på cirka 50 millioner kroner årligt.

Herlufsholm har muligheden for at komme med bemærkninger til styrelsens vurdering senest 8. august. Herefter vil den endelige afgørelse i sagen falde.