Der er grund til for alvor at bekymre sig for elevtrivslen på Herlufsholm Skole.

Det er budskabet i en foreløbig vurdering af skolen, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har stået for.

Undersøgelsen tager blandt andet udgangspunkt i en dokumentar vist på TV 2 i maj, hvori flere tidligere elever står frem med historier om grov mobning og krænkelser.