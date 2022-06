Pele Broberg er ny formand for det grønlandske parti Naleraq

Naleraq blev stiftet i 2014 af netop Hans Enoksen, der forlod det socialdemokratiske Siumut.

50-årige Broberg indledte sin politiske karriere i 2018. Her blev han valgt til Grønlands parlament, Inatsisartut, som nummer to for Naleraq efter Hans Enoksen.

Broberg blev genvalgt i 2021 og udpeget som naalakkersuisoq (minister, red.) for udenrigsanliggender, handel, klima og erhverv. Det skete, da partiet IA dannede koalition med Naleraq under Múte B. Egedes ledelse.

Men tilbage i april blev netop Naleraq skiftet ud i den grønlandske regering og afløst af Siumut.

Uenighederne mellem IA og Naleraq blev især synlige i sommeren 2021, da Múte B. Egede fjernede Pele Broberg fra posten som minister for udenrigsanliggender.