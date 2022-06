Nedbrud hos NemID: Revisorer frygter forsinket sommerferie

For revisorerne gælder det, at selvangivelser og årsrapporter ikke kan afleveres til tiden ved udgangen af måneden.

- Det hele forudsætter en adgang via NemID. Vi bliver kimet ned, særligt af revisorer der sidder med små og mellemstore virksomheder, siger Maria Elkjær, fagchef for skattepolitik i Danske Revisorer.

Hun frygter, at det i værste fald kan føre til, at et selskab bliver opløst, men også at det kan føre til bøder og afgifter for både revisorer og de skattepligtige borgere. Samtidig har hendes medlemmer udsigt til, at problemerne griber ind i sommerferien.