Frederik Falkenberg venter på en lever: »Jeg ved ikke, om jeg er købt eller solgt«

Fodboldspillerne kaster lange skygger på kunstgræsset i Valby. Den 24-årige Frederik Falkenberg triller bolden i mål og råber:

»Og jeg står egentlig på mål.«

Han sender begge pegefingre mod himlen, mens han lunter tilbage til sin ende af banen.

Det er svært at se, at han dagen igennem har haft det »ad helvedes til« med så mange mavekramper, at han kun har haft overskud til at se Tour de France i lejligheden i Køge. Men dét er han efterhånden vant til, og det skulle ikke have lov til at ødelægge den planlagte aften i fodboldholdets fællesskab.