Så skal vi til det igen. Vaccine-stederne gør sig klar til at stikke nålen i danskerne og sætte en barriere for coronavirussets spredning og alvorlig sygdom. Visse udsatte målgrupper bliver allerede fra næste uge tilbudt et boosterstik, mens 2,5 mio. danskere får tilbudt revaccination til efteråret.

Men hvad er op og ned med de vacciner? Det har vi spurgt professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen om.