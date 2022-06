Forhøjet niveau af giftstoffer fundet langs Vestkysten

Claus Borg, som er direktør for kommunens Teknik og Miljøforvaltning, siger, at det tyder på, at forureningen kommer fra havet.

- Vi har fået lavet en grundig kortlægning af hele området. Meget tyder på, at kilden til PFAS-forureningen skal findes i Vesterhavet, siger han.

Ifølge Niras var niveauet af PFAS også højere ved en losseplads syd for Thyborøn. Lossepladsen kan have bidraget til forurening af grundvandet, skriver Niras i rapporten.

PFAS står for perfluoroalkyl-stoffer og er en gruppe giftstoffer, som er svært nedbrydelige. I for store koncentrationer kan det ifølge Sundhedsstyrelsen føre til forhøjet kolesterol og nedsat antistofrespons på vaccination.