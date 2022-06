Dansk Vegetarisk Forening stævner to kommuner og to regioner

Det er advokat Dorthe Kynde Nielsen, der er partner i & Foldschack Advokatpartnerselskab, som fører sagerne på vegne af Dansk Vegetarisk Forening og familierne.

»Det er vigtigt, at det offentlige sikrer lige vilkår for alle. Det betyder, at offentlige institutioner må sørge for ikke blot en ordning til de, der foretrækker at spise kød, men også til vegetarer og veganere. Ellers er der tale om uretmæssig forskelsbehandling. Når vi har udvalgt fire sager, er det for at sætte fokus på, at dette ikke blot er et enkeltstående problem, men at vegetarer og veganere på tværs af Danmark oplever at blive forskelsbehandlet,« siger Dorthe Kynde Nielsen i pressemeddelelsen.

Alle fire stævninger tager sit juridiske udgangspunkt i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions to artikler om ”diskrimination” og ”retten til respekt for privat- og familieliv”.

En af de kommuner, Dansk Vegetarisk Forening har lagt sag an mod er Jammerbugt Kommune.

Kommunens direktør i børne- og familieforvaltningen, Diana Lübbert Pedersen, siger til DR, at det bl.a. er Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens officielle kostanbefalinger, der danner grundlag for Jammerbugt Kommunes politik for, hvilken mad der serveres i kommunens daginstitutioner.

»Ifølge dagtilbudsloven kan Kommunalbestyrelsen alene fritage et barn fra madordningen på grund af lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver specialkost,« skriver Diana Lübbert Pedersen i en mail til DR.