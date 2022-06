Professor: Hele Europas forsyningssikkerhed er i fare

Energistyrelsen har mandag aften skærpet gasberedskabet, og det er et tegn på, at der måske ikke er langt til, at der lukkes helt eller delvist for gassen til visse danske virksomheder.

Det siger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

Baggrunden for gasvarslet er, at Rusland har reduceret leverancerne til Tyskland via Nord Stream 1 med 60 procent.