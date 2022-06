20/06/2022 KL. 19:15

Stort udspil vil reservere 25 pct. af studiepladserne til kvote 2

Regeringen vil både indføre en maksimal grænsekvotient på 10 og et krav om, at minimum 25 pct. af de studerende på de videregående uddannelser fremover skal optages via kvote 2. De skal også til en national prøve. Reformforslaget bliver mødt med både ros og kritik.