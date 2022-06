Unge i provinsen afslutter universitetet i storbyen

Efter at have taget en bachelorgrad på ét universitet kan man søge om lov til at tage kandidatgraden - de sidste to år af uddannelsen - et andet sted.

Og den mulighed bliver især udnyttet af studerende, der læser på et universitet i provinsen, men som hellere vil læse i København eller Aarhus.

Det fortæller professor Lars Ulriksen, som er leder af forskningsprojektet.

De studerende, der forlader universiteterne i provinsen, har ofte et mindre prangende eksamensbevis med fra gymnasiet, end dem, der begyndte deres uddannelse i Aarhus eller København.