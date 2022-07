04/07/2022 KL. 14:00

Sådan blev problemer med amputationer flaget i årevis

Siden 2010 har eksperter gjort opmærksom på problemer med karkirurgien i Region Midtjylland, men det er ifølge regionsledelsen først med en ekstern analyse, offentliggjort i april i år, at den har fået kendskab til problemerne med mangelfuld kapacitet og for mange benamputationer. Jyllands-Posten giver dig overblikket over forløbet.