Antallet af coronasmittede stiger over hele landet

- Selv om vaccinerne ikke virker effektivt mod at blive inficeret, så virker de formodentlig stadigvæk mod alvorlig sygdom. Derfor anser jeg det for at være en bølge, men ikke et markant stort udbrud, vi kommer til at se hen over sommeren, siger Allan Randrup Thomsen.

Region Hovedstaden har den største koncentration af smitte. Herefter kommer Region Sjælland.