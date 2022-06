Mange pattegrise kastreres uden bedøvelse

Her tre år senere bliver kravet altså stadig ikke efterlevet.

Flere aktører kræver derfor, at der skal indføres et lovkrav. Det gælder blandt andre Dyrenes Beskyttelse, som kalder det ”lidt en katastrofe”.

- For os viser det, at de frivillige ordninger ikke har virket. Det er nødvendigt med et lovkrav, siger Britta Riis, der er direktør i dyreværnsorganisationen, til DR.

Brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer mener ikke, at der er brug for lovgivning. Det siger sektordirektør for svineproduktion Christian Fink Hansen til DR.

- Der er ikke noget, der tyder på, at vi har en generel udfordring med, at grisene ikke bliver lokalbedøvede. Men vi har en udfordring med vores dokumentationsgrundlag, siger han.