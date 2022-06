Lukkethed om betingelser for Tour de France møder kritik

Grunden til, at betingelserne for aftalen med ASO, ikke er offentlige, er, at firmaet har krævet fortrolighed om aftalen, siger Sophie Hæstorp Andersen (S), der er overborgmester i København, til Politiken.

Hun siger, at hun havde foretrukket, at man kunne have offentliggjort aftalen, da den blev indgået, men at Danmark ikke havde fået etaperne, hvis der ikke havde været fortrolighed om aftalen.

Grand Départ vil ifølge overborgmesteren på et tidspunkt offentliggøre aftalen med ADO, og hun siger til Politiken, at hun glæder sig til det.