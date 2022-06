Hvad er facit på et regnestykke, hvor flere ældre, som er mere syge og bor langt fra hinanden, skal behandles af færre læger og sygeplejersker?

Regionsformand Heino Knudsen (S) fra Region Sjælland og hans kollega i Nordjylland, Mads Duedahl (V), er ikke i tvivl om, at der på bundlinjen står dårligere behandling og kortere liv for borgerne. Med andre ord en større og større ulighed i sundhed, og nu slår de to i bordet og kræver særbehandling.