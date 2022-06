Så vidt vides har kun ét menneske til fods illegalt forsøgt at krydse den grænse, som snart trækkes mellem Kongeriget Danmark og Canada. 3.962 km er den i hele sin fulde havlængde, men blot 1,2 km på den lille, golde Hans Ø, som er placeret nogenlunde lige langt fra Canada og Grønland.

Og det var her i de allernordligste egne på kloden, hvor afstanden mellem Grønland og Canada er kortest, at en 30-årig ingeniør fra Bangladesh i april 2007 forsøgte at gå over isen til Canada. Med sig havde han en dåse sardiner, en pose peanuts, småkager, en telefon og lidt tøj. Men slet ikke nok til at udholde polarkulden. Da en helikopter ved et tilfælde fik øje på den forfrosne flygtning, havde han brændt sit pas for at holde varmen.