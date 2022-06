Få dage senere ændrede Lagkagehuset navnet på fødselsdagskagerne til en ”kageperson”, og mandag aflyste børnehaven Grøften i Næstved en indianerfest efter en klage over, at festen ville være kulturkrænkende. Og tirsdag fortalte Greenpeace, at organisationen ikke længere ville tale om »sort energi«, mens en britisk dyrevelfærdsorganisation anklagede Legos nye bondegårdssæt for at være »dyrefjendsk«, og for at det »vildleder børn om det virkelige liv«.