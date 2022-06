Medie: Region Sjælland amputerer mere end tre andre regioner

- Ud fra de her tal er det svært at sige, at det kun skulle være Region Midtjylland, som måtte have et problem, når det kommer til at have et højt antal amputationer. Her ser det ligeså mistænkeligt ud i Region Sjælland, siger han til Ekstra Bladet.

For at fastslå årsagen bag de høje tal kræves dog en nærmere analyse. Det er dog usandsynligt, at der skulle være tale om tilfældigheder, siger Søren Paaske Johnsen.