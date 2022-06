Mennesker med dobbeltdiagnose kan fremover få hjælp ét sted

Personer, der har brug for behandling for både en psykisk lidelse og et misbrug, kan fra 2024 få hjælpen samlet i regionalt regi.

Det har regeringen og kommunernes og regionernes foreninger, KL og Danske Regioner, besluttet. Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

- Alt for ofte ser vi mennesker, der både har en psykisk lidelse og et misbrug, falde ned mellem to stole. Det er uacceptabelt, for denne gruppe mennesker skal selvfølgelig gribes, når de søger hjælp, og mange har brug for samlet tilbud, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.