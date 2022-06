Ny rapport: Flere børn og unge anmelder seksualforbrydelser

Langt størstedelen af anmeldelserne involverer børn og unge fra 15 til 19 år, fremgår det af rapporten. Det er da også primært anmeldelser i denne aldersgruppe, der medvirker til udviklingen.

Stigningen er ikke nødvendigvis et resultat af, at flere bliver udsat for denne form for forbrydelse, men derimod at der er kommet mere fokus på det, vurderer Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

- Det tyder på, at beskeden er nået igennem til børn og unge, så de ved, at de ikke skal finde sig i overgreb, og at det kan svare sig at anmelde, siger han til DR.