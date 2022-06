Ifølge Erhvervsministeriets beregninger bliver statens risiko modsvaret af en merudgift svarende til 225 kr. om måneden for et realkreditlån på en million kroner sammenlignet med et lån uden statsgaranti.

Der er dog mange postnumre, hvor den nye ordning næppe bliver aktuel – også selvom boligpriserne for første gang længe lige nu er faldende.

En opgørelse over de gennemsnitlige kvadratmeterpriser foretaget af Finans i juni 2021 viste, at gennemsnitsprisen i to tredjedele af landets kommuner overstiger grænsen for statsgaranti på huslån – og hvordan boligpriserne i byerne i den grad er stukket af fra landområderne de senere år: