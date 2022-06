Ny lov giver statsgaranti til boliglån i yderområder

Det drejer sig om cirka 200 postnumre.

Eksempelvis vil en familie, der gerne vil låne penge af kreditinstituttet til en ejerbolig på 130 kvadratmeter til én million kroner, kunne få et lån med statsgaranti på en del af boliglånet, hvis kreditinstituttet vurderer, det er nødvendigt for at yde lånet.

Her vil staten så kunne garantere 90 procent af belåningen i spændet 60 til 90 procent. Det vil sige 270.000 kroner.

Hos Landdistrikternes Fællesråd er man begejstret for initiativet.

Rådets formand, Steffen Damsgaard, kalder i en pressemeddelelse loven for en ”gamechanger for boligmarkedet i landdistrikterne og for de forudsætninger, vi har for at drive udviklingen frem i hele landet”.