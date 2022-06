Det er nu blevet lidt nemmere for de hundredtusindvis af borgere, der stadig mangler at skifte til MitID, at få hjælp til at få det nye digitale ID.

For at leve op til MitID’s sikkerhedskrav har omkring halvdelen af befolkningen haft behov for identitetssikring. Det har hidtil krævet, at man enten mødte personligt op ved borgerservice, eller at man brugte sin smartphone til at scanne sit pas.