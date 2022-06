11/06/2022 KL. 10:00

Berlusconi vil redde æren og støtter opgør med italienske dommere

Italienerne skal til folkeafstemning. Spørgsmålene handler om dommeres kompetencer er så indviklede, at kun få kan overskue dem. For Silvio Berlusconi er det et opgør med et retssystem, som han betegner som politisk farvet.