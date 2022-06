11/06/2022 KL. 19:00

For abonnenter

Skarp kritik af tilsynet med landets spiontjenester

Institut for Menneskerettigheder advarer om, at lovene for landets efterretningstjenester er forældede, for snævert fokuseret – og at kontrollen er for svag. Desuden mener instituttet, at der i tjenesterne bør ske en kulturændring ift. at hilse kontrol velkommen. PET er mildest talt uenig og hilser sammen med FE kontrol velkommen.