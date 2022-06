EL kalder køb af 22 millioner coronavacciner i år grådighed

Men Peder Hvelplund understreger, at man selvfølgelig skal tage forbehold for, at situationen med coronavirus kan forværres til efterår og vinter.

Ifølge et aktstykke, som Folketingets finansudvalg godkendte i april, forventer Sundhedsministeriet at købe coronavacciner for 2,8 milliarder kroner i år.

Det er et højere beløb end sidste år, hvor der blev købt for 2,4 milliarder.

Indkøbet er sket igennem det fælles EU-indkøb.

- Vi kommer til at betale for noget, som vi måske ikke har brug for, fordi vi har været for grådige fra starten, siger Peder Hvelplund.