- Det vil betyde, at vi skal have en genopblussen af epidemien, og det er der ingen, der ønsker. Men der er heller ingen, der tror på, det kommer. Alle virologer og epidemiologer siger det modsatte.

I et skriftligt svar anerkender Sundhedsministeriet, at ”der er indkøbt flere vacciner, end der sandsynligvis var behov for”.

- Sundhedsministeriet har i forbindelse med håndteringen af covid-19-vacciner været nødt til at indgå forpligtelser til køb af covid-19-vacciner, hvor der på tidspunktet for indgåelse af kontrakterne, ikke har været fuldt overblik over epidemien og behovet for antallet af vacciner, lyder det i det skriftlige svar til Ritzau.

Hvornår kontrakterne er indgået, oplyser ministeriet ikke.