Heunicke vil undgå nye nedlukninger med coronavacciner

Samtidig nedjusterede myndighederne for nylig risikoniveauet i forhold til corona til det lavest mulige niveau for første gang under coronaepidemien.

Men coronasmitten er ikke væk.

Således er der dagligt borgere i Danmark, som ifølge Statens Serum Institut (SSI) bliver konstateret smittede med coronavirus.

- Så selv om vi ved meget mere om den her sygdom, end vi vidste for to et halvt år siden, er der også ting, vi ikke ved, fordi den angriber os med nye varianter hele tiden, siger Magnus Heunicke.

Forventningen er, at coronasmitten vil stige. Alligevel afviser sundhedsministeren, at man bare kan begynde at vaccinere befolkningen med et tredje eller fjerde stik med det samme.