Grønland beder Danmark undersøge gammel spiralkampagne

Det skriver KNR.

Konkret beder parlamentet om en ”uvildig udredning af de danske sundhedsmyndigheders svangerskabsforebyggelsespraksis i Grønland i årene omkring midten af 1960’erne til udgangen af 1991”.

Selvstyreformand Mute B. Egede fortæller til KNR, at det er begrænset, hvad Grønland selv ved om spiralsagen.

- Det skal være en yderst detaljeret og meget grundig udredning. Ofrene har krav på en ordentlig behandling, siger han.

Sagen er blandt andet blevet beskrevet af DR i podcasten ”Spiralkampagnen” samt i flere artikler. Her fremgår det, at spiralerne var myndighedernes strategi for at nedbringe befolkningsvæksten i Grønland.