11/06/2022 KL. 10:25

Kritik af Kriminalforsorgen: »Det sender da ikke et signal om, at man mangler penge«

På dette års folkemøde på Bornholm vil Kriminalforsorgen fremvise både narkohunde og fængselsceller for at »styrke deres brand« og rekruttere medarbejdere. Cepos kritiserer styrelsen for at bruge skattekroner på dette, mens arrangøren af Folkemødet hilser velkommen, at man »eksperimenterer med formerne«.