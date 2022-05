Naturstyrelsen er »så ærgerlige over, at uglereden er styrtet ned« og sætter stor pris på, at opmærksomme besøgende har gjort opmærksom på det, »så vi kan lære af hændelsen.«

»Reden sad langt oppe i de godt 90 år gamle nåletræer og var meget svær at se, og vi havde ikke selv observeret den, da vi gennemgik området forud for skovningen. Vi havde heller ikke hørt fra andre, at den var der. Havde vi vidst, at reden var der, så var maskinen selvfølgelig kørt udenom,« forklarer Søren Hald, skovrider i Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Dansk Ornitologisk Forening kalder sagen for »yderst kritisabel« og opfordrer til, at Naturstyrelsen fremover afholder sig totalt fra at fælde træer på statens arealer i yngleperioder fra den 1. marts til den 31. august.