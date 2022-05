Sagen er nu blevet anmeldt til politiet. Sydsjællands og Lollands-Falster Politi bekræfter, at det har modtaget anmeldelse den 16. maj. Politikredsen oplyser, at man nu efterforsker sagen, imens man afventer en obduktion af fuglen. Man søger ligeledes vidner, der kan hjælpe med at belyse sagen.

»Det er helt utilstedeligt, at endnu en havørn er blevet skudt. Vi afventer grundige undersøgelser, men vi må antage, at haglene har dræbt havørnen. Det er ualmindelig trist, at vi gang på gang skal se vores fredede rovfugle blive ofre for uvidenhed,« siger formand i Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard i pressemeddelelsen.