Tv-vært Puk Elgård bliver ny formand for Børnerådet

Fra Astrid Krag lyder det, at »børnenes stemme skal veje tungere, end den gør i dag«.

- Derfor er jeg glad for, at Puk Elgård har sagt ja til at stå i spidsen for Børnerådet. Jeg er overbevist om, at Puk med sin drivkraft og baggrund vil være et stærkt talerør for alle børn i Danmark. Også dem, der vokser op under sværere kår, og jeg glæder mig meget til samarbejdet, siger ministeren i pressemeddelelsen.

Ud over formanden består Børnerådet af otte andre medlemmer. De vil blive udpeget snart, oplyser ministeriet.