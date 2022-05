2800 frivillige udleverer stemmesedler i landets to største byer

- Det er altid en stor opgave, og vi er glade for det er lykkes at finde så mange københavnere, som har lyst til at give en dag til demokratiet, siger han.

Ligesom i Aarhus har man i København skrevet ud til et tilfældigt udsnit af borgerne for at bede om hjælp.

En menneskelig fejl hos kommunens leverandør, KMD, betød dog, at 171.143 københavnere i første omgang modtog et forkert brev i deres e-Boks.

Under emnefeltet ”Bliv frivillig ved Folkeafstemning 1. juni” indholdt brevet i stedet en invitation til gravide københavnere om deltagelse i et forskningsprojekt.

Det skyldes, at leverandøren vedhæftede et forkert brev.

- Selv om der var lidt udfordringer med at få sendt det rette brev i første omgang, er vi glade for budskabet nåede ud, og at københavnerne har tid og lyst til at hjælpe.