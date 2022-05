Borgmesteren betragter det som et udtryk for en syg kultur og vil ikke finde sig i det, men han har hverken mulighed for at anmelde eller afskedige de medarbejdere, der i årevis har misbrugt offentlige midler i Næstved Kommune.

Derfor slipper seks ledere nu med en skriftlig eller mundtlig advarsel for at have spenderet skatteborgernes