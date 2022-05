Revisionen har ifølge DR ført til en stribe kritikpunkter af så alvorlig karakter, at kommunen nu har indkaldt seks ledere til møder, hvoraf flere af dem angiveligt vil foregå som tjenstlige samtaler med bisiddere.

»Det er en syg kultur, og det er ikke en kultur, som jeg vil stå i spidsen for,« siger borgmester Carsten Rasmussen (S) til DR, mens professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh ikke erindrer »at have set forsømmeligheder af det her omfang i en kommune«.

Revisionsnotatet viser eksempelvis, at medarbejdere på Næstveds skoler og dagtilbud har modtaget massage og tøj på kommunens regning, mens de tillige har fået installeret internet på privatadresser, er blevet belønnet med offentligt betalte restaurantbesøg og i et enkelt tilfælde har fået et gavekort på 2.000 kr. til hestepasning.