Sagen mod den tidligere minister Venstre-medlemmet Claus Hjort Frederiksen og beskyldninger om regeringens rolle i sagen har kastet spotlys på forholdet mellem Rigsadvokaten og justitsministeren.

Fredag i Jyllands-Posten åbnede juraprofessorer op for at indlede et opgør med et grundlæggende dansk retsprincip.