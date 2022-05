25/05/2022 KL. 13:30

Skyldes virussen vaccination med AstraZeneca, eller er Bill Gates bagmand? Nye konspirationsteorier spirer efter abekoppesmitte

Man skal ikke bruge mange øjeblikke på Google for at finde en række alternative forklaringer på abekoppesmitten. Mange minder om myter, der blev skabt under corona, vurderer eksperter.