Missilerne skal være med til at forsvare Ukraines kyst.

- Det er en stor ting og en opsigtsvækkende donation alene i kraft af størrelsen og kompleksiteten, siger Puck Nielsen.

Forskeren understreger, at offentligheden ikke ved præcis, hvad Danmark har doneret indtil nu.

Men der er tale om et våben i en helt anden klasse end for eksempel de skulderbårne panserværnsraketter, som det er kendt, at Danmark tidligere har doneret.

- Det er et forholdsvist langtrækkende sømålsmissil, som er beregnet til at skyde skibe med. I Danmark bruger vi det på den måde, at det står på skibet. Men man kan også sætte det på en lastbil, og det er nok det, ukrainerne skal gøre, siger Puck Nielsen.