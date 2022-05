23/05/2022 KL. 06:15

Krigen i Ukraine koster Ruslands hær et milliardbeløb dagligt

Det er dyrt at føre krig, må den russiske stat erkende, efter at forsvarsudgifterne er fordoblet i forhold til tiden før invasionen af Ukraine. Nye tal fra det russiske forsvarsministerium afslører, at de daglige forsvarsudgifter i april kunne drive hele regioner i Rusland i et år.