Han havde forhøjet blodtryk og sukkersyge og havde for tre år siden fået indsat en såkaldt karprotese i benet for at sikre et ordentligt blodomløb. Nu havde manden, som var i 60’erne, pludselig stærke smerter i venstre fod og underben. Han gik til lægen, som konstaterede, at benet havde en normal farve, ligesom der ikke var hævelse eller ømhed i læggen. Uden at måle pulsen eller blodtrykket i anklen vurderede lægen på den baggrund, at der ikke var tale om en blodprop, så han sendte patienten hjem.