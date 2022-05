Dronningen fejrede jubilæum med tur i Tivolis rutsjebane

Dronning Margrethe blev lørdag budt velkommen i Tivoli af Pjerrot, Harlekin, Columbine og balletbørn.

Undervejs spillede Tivoli-Garden sin nykomponerede march til dronningen, der besøgte haven i anledningen af hendes 50 års regeringsjubilæum.

Også fremmødte havde taget opstilling op for at deltage i fejringen. Her fik dronning Margrethe stukket en forårsbuket i hænderne.