Praksispligt

I et ønske om at få flere læger ud til de områder, hvor der er længst mellem dem, indføres en såkaldt praksispligt, som betyder, at unge læger skal tilbringe et halvt år af deres uddannelse ude i almen praksis. Det er en ændring i forhold til regeringens første forslag om en tjenestepligt, hvor alle læger - uanset speciale - skulle ud og arbejde hos en praktiserende læge.

For alvorligt syge og kronisk syge er der et nyt fænomen på vej i form af en patientansvarlig læge, som skal følge patienten i stedet for utallige forskellige læger tilser og behandler vedkommende. Det tilbud kommer dog kun til at gælde alvorligt syge mennesker med flere lidelser på én gang.

Ud over en lang række anlægsudgifter, som løber op i adskillige mia. kr., vil en mere fremskudt sundhed koste lige i underkanten af 400 mio. kr. i drift om året.