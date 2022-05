Kommune søgte folk til afstemning: Sendte i stedet 170.000 breve om graviditet

Formålet med brevet var at invitere borgerne til at melde sig som valgtilforordnede ved folkeafstemningen den 1. juni.

Men under emnefeltet ”Bliv frivillig ved Folkeafstemning 1. juni” indeholdt brevet i stedet en invitation til gravide om deltagelse i et forskningsprojekt.

Det skyldes, at leverandøren vedhæftede et forkert brev.

Ifølge Københavns Kommune er det en menneskelig fejl hos kommunens leverandør, KMD, der ligger til grund for fejlen.

Aravni Jakobsen, der har ansvaret for at afvikle folkeafstemningen i Københavns Kommune, er ærgerlig over fejlen, som nu er blevet rettet.