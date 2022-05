Hver anden klager får ret ved Københavns ombudsmand

- Vi kan konstatere, at man i Københavns Kommune har nogle udfordringer i forhold til retssikkerheden og den gode borgerbetjening i et stort antal af de sager, vi ser hos os, siger borgerrådgiver Johan Busse.

Borgerrådgiveren tager imod henvendelser fra borgere.

Det kan for eksempel være i sager, hvor folk ønsker at klage over kommunens sagsbehandling og betjening samt personalets adfærd. Det kan også handle om, hvordan praktiske opgaver udføres.

Johan Busse fortæller, at der blandt andet er tale om mere simple klager, hvor borgere for eksempel ikke kan få fat i en relevant medarbejder.