Krigen i Ukraine har tredoblet ansøgninger til Hjemmeværnet

- Det er også et spørgsmål om forventningsafstemning og orientere folk om, hvad det er de går ind til, siger Konstantin Bjerre Nielsen.

Rekrutteringschefen forventer, at interessen for at komme med i Hjemmeværnet vil falde til et mere normalt leje.

Øvelsen bliver at fastholde de nye frivillige:

- Ligesom med fitnesskortet, man køber i januar med de bedste hensigter, kan vi jo også løbe ind i, at nogle taber interessen som tiden går. Der handler det jo om at tage hånd om folk, så når de kommer ind hos os, så får de en mentor eller en ”buddy”, som kan holde kontakt med dem, siger Konstantin Bjerre Nielsen.