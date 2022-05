Leif Søgaard er bitter.

Først og fremmest over sin benamputation over venstre knæ og den medfølgende benprotese.

Den gør det svært at tumle med børnebørnene. Han skal altid overveje, hvad der er at holde fast i, hvis han mister balancen, når han f.eks. skiller græsslåmaskinen ad i garagen for at gøre den forårsklar. Han kan kun huske to nætter siden sin amputation, hvor fantomsmerter ikke har vækket ham. Og han holder sig helst fra brosten og marksten, der kan forhindre benprotesen i at låse korrekt og resultere i et af de ubehagelige styrt, han har haft omkring 25 af.