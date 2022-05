Er jeg en af dem, som har fået benet skåret af uden grund og derfor kan klage og måske få erstatning?

Spørgsmålet rumsterer hos en del midtjyder, efter at en ekstern analyse har vist, at i gennemsnit 92 patienter årligt kan have fået amputeret et ben eller underben, selv om det kunne have været undgået med den rette behandling. Region Midtjylland har siden korrigeret tallet til skønsmæssigt 47 om året, da regionen havde fodret professoren bag analysen med forkerte tal.