28/05/2022 KL. 06:00

Ø-borgmester mangler boliger: »Det er en helt ny situation for os«

Tag med til Samsø og mød nogle af øens mange nye, unge tilflyttere. Det handler ikke kun om Samsø, men om at en række øer og landsbyer de seneste år har fået så mange flere indbyggere, at der ikke længere er boliger nok. Men måske kan Klitmøller vise vejen for andre udkantsbyer – her står 45 private lejeboliger snart klar.